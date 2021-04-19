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Социум

Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Уральске (видео)

На место происшествия были стянуты все экстренные службы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 19 апреля, мужчина пытался спрыгнуть с путепровода в районе Второй базы. Он перелез через ограждение, однако после переговоров его удалось снять с моста. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, им оказался 32-летний житель Уральска. – Свой поступок он мотивировал тем, что сотрудники полиции его преследуют, но это не соответствует действительности. Участковый работает на его участке более 20 лет. По его словам, мужчина ранее был неоднократно судим за кражу и за управление
Арайлым Усербаева
Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Уральске (видео)
На место происшествия были стянуты все экстренные службы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Уральске (видео)
Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Уральске (видео)
  Сегодня, 19 апреля, мужчина пытался спрыгнуть с путепровода в районе Второй базы. Он перелез через ограждение, однако после переговоров его удалось снять с моста. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, им оказался 32-летний житель Уральска. – Свой поступок он мотивировал тем, что сотрудники полиции его преследуют, но это не соответствует действительности. Участковый работает на его участке более 20 лет. По его словам, мужчина ранее был неоднократно судим за кражу и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На место выезжал первый заместитель начальника департамента полиции Жанболат Жаншин. Полицейским удалось уговорит мужчину не совершать необдуманный поступок. Сейчас его повезли на освидетельствование, по предварительным данным, он находится в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в полиции. jQzKfND6R-Y
Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Уральске (видео)
Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Уральске (видео)
Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Уральске (видео)
Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Уральске (видео)
Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Уральске (видео)
Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Уральске (видео)
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео предоставлено очевидцами  Фото предоставлено ДЧС ЗКО
полиция мост мужчина

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