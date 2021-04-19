Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Уральске (видео)

На место происшествия были стянуты все экстренные службы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 19 апреля, мужчина пытался спрыгнуть с путепровода в районе Второй базы. Он перелез через ограждение, однако после переговоров его удалось снять с моста. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, им оказался 32-летний житель Уральска. – Свой поступок он мотивировал тем, что сотрудники полиции его преследуют, но это не соответствует действительности. Участковый работает на его участке более 20 лет. По его словам, мужчина ранее был неоднократно судим за кражу и за управление