Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

14 водохранилищ в ЗКО нуждаются в ремонте

На ЗКО находятся 59 гидротехнических сооружения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя ДЧС ЗКО Жасулана Джумашева, балансосодержателями данных водохранилищ проведены комиссионные обследования подведомственных водохранилищ на предмет готовности к паводковому периоду 2021 года. По результатам обследований на сегодняшний день 15 гидротехнических сооружений (14 водохранилищ и 1 пруд) требуют ремонтно-восстановительных работ. Водохранилище на р.Солянка у с.Тонкерис Теректинского района (разработана ПСД в рамках «Дорожной карты противоп
Дана Рахметова
14 водохранилищ в ЗКО нуждаются в ремонте
На ЗКО находятся 59 гидротехнических сооружения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Водохранилище в ЗКО передадут в частные руки
Водохранилище в ЗКО передадут в частные руки
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя ДЧС ЗКО Жасулана Джумашева, балансосодержателями данных водохранилищ проведены комиссионные обследования подведомственных водохранилищ на предмет готовности к паводковому периоду 2021 года. По результатам обследований на сегодняшний день 15 гидротехнических сооружений (14 водохранилищ и 1 пруд) требуют ремонтно-восстановительных работ.
  1. Водохранилище на р.Солянка у с.Тонкерис Теректинского района (разработана ПСД в рамках «Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы»);
  2. Водохранилище на реке Караоба у с.Приречное Теректинского района (разработана ПСД в рамках областного Плана накопления и сохранения паводковых вод);
  3. Водохранилище на р.Барбастау, с.Покатиловка Теректинского района (включен в «Дорожную карту противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы»);
4. Водохранилище на р.Барбастау у с.Новая Жизнь Теректинского района (включен в «Дорожную карту противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы»);
  1. Водохранилище на притоке р. Барбастау у с. Федоровка Теректинского района;
  2. Водохранилище на р.Муратсай Бокейординского района (включен в «Дорожную карту противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы»);
  3. Водохранилище «Аяк» Акжайыкского района;
  4. Кировское водохранилище Акжаикского района (разработана ПСД за счет средств РГП «Казводхоз»);
  5. Акжаикское водохранилище на реке Солянка Акжаикского района (разработана ПСД в рамках областного Плана накопления и сохранения паводковых вод);
  6. Водохранилище Жаксыбай Жанибекского района;
  7. Водохранилище Жаскайрат Жанибекского района;
  8. Водохранилище Жанакуш Чингирлауского района;
  9. Водохранилище Жыланды Чингирлауского района;
  10. Водохранилище Шанды Чингирлауского района;
  11. Пруд Ветелки города Уральска (включен в «Дорожную карту противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы»).
Средняя наполняемость гидротехнических сооружений республиканской собственности составляет 34,6%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ремонт водохранилище

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article