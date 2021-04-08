14 водохранилищ в ЗКО нуждаются в ремонте

На ЗКО находятся 59 гидротехнических сооружения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя ДЧС ЗКО Жасулана Джумашева, балансосодержателями данных водохранилищ проведены комиссионные обследования подведомственных водохранилищ на предмет готовности к паводковому периоду 2021 года. По результатам обследований на сегодняшний день 15 гидротехнических сооружений (14 водохранилищ и 1 пруд) требуют ремонтно-восстановительных работ. Водохранилище на р.Солянка у с.Тонкерис Теректинского района (разработана ПСД в рамках «Дорожной карты противоп