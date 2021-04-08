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Социум

Расписание поста Рамазан для жителей Уральска

В этом году священный для мусульман месяц Рамазан начинается 13 апреля и продолжится до 12 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Священный для всех мусульман месяц Рамазан длится 30 дней и верующие должны соблюдать обязательный пост. Приверженцы ислама в течение 30 дней с первых лучей солнца до его заката соблюдают пост, воздерживаясь от еды, питья, курения и стремятся сохранять свой язык от сквернословия, а душу - от нечистых помыслов. Утренняя трапеза должна быть окончена до рассвета, а вечернюю - ифтар - можно совершать только после заката. Именно поэтому в городах Казахстана пос
Арайлым Усербаева
Расписание поста Рамазан для жителей Уральска
В этом году священный для мусульман месяц Рамазан начинается 13 апреля и продолжится до 12 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Расписание поста Рамазан для жителей Уральска
Расписание поста Рамазан для жителей Уральска
  Священный для всех мусульман месяц Рамазан длится 30 дней и верующие должны соблюдать обязательный пост. Приверженцы ислама в течение 30 дней с первых лучей солнца до его заката соблюдают пост, воздерживаясь от еды, питья, курения и стремятся сохранять свой язык от сквернословия, а душу - от нечистых помыслов. Утренняя трапеза должна быть окончена до рассвета, а вечернюю - ифтар - можно совершать только после заката. Именно поэтому в городах Казахстана пост начинается в разное время. Это зависит от рассвета и захода солнца. На официальном сайте ДУМК опубликовано расписание для каждого города Казахстана. Пост в Рамазан разрешается не соблюдать беременным и кормящим женщинам, тяжелобольным, детям, людям, которые заняты на тяжелых работах или находятся в это время в пути. К слову, в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев запретил устраивать коллективный ауызашар с большим количеством людей. – Проводить коллективный ауызашар нельзя, за исключением ифтара среди членов одной семьи, проживающих совместно, во время священного месяца Рамадан, - говорится в постановлении. Сумма фитр-садака составляет 420 тенге на человека. Эта сумма является минимальной суммой благотворительности. Люди могут подать больше этой суммы, но не меньше. Размер подаяния рассчитывается, исходя из средней стоимости двух килограммов муки. Стоит отметить, что в этом году фитр-садака можно перечислить через мобильное приложение Kaspi.kz. Ночь Ляйлятуль кадр - ночь на 9 мая. 13 мая - первый день праздника Ораза Айт. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Рамазан пост ораза

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