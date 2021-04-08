Расписание поста Рамазан для жителей Уральска

В этом году священный для мусульман месяц Рамазан начинается 13 апреля и продолжится до 12 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Священный для всех мусульман месяц Рамазан длится 30 дней и верующие должны соблюдать обязательный пост. Приверженцы ислама в течение 30 дней с первых лучей солнца до его заката соблюдают пост, воздерживаясь от еды, питья, курения и стремятся сохранять свой язык от сквернословия, а душу - от нечистых помыслов. Утренняя трапеза должна быть окончена до рассвета, а вечернюю - ифтар - можно совершать только после заката. Именно поэтому в городах Казахстана пос