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Происшествия Социум

1440 нарушений ПДД водителями автобусов выявили полицейские ЗКО за один день

Один из водителей общественного транспорта оказался в состоянии алкогольного опьянения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, большинство нарушений было связано с нарушениями правил маневрирования. - 460 водителей были наказаны за использование сотового телефона во время вождения, 490 - за нарушения правил маневрирования, 191 - за превышение скоростного режима, 2 - за нарушение выезда на полосу встречного движения, 29 - за непредоставление преимуществ в движении пешеходам, 1 - за управление автобусом в состоянии алко
gorod
1440 нарушений ПДД водителями автобусов выявили полицейские ЗКО за один день
Один из водителей общественного транспорта оказался в состоянии алкогольного опьянения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, большинство нарушений было связано с нарушениями правил маневрирования. - 460 водителей были наказаны за использование сотового телефона во время вождения, 490 - за нарушения правил маневрирования, 191 - за превышение скоростного режима, 2 - за нарушение выезда на полосу встречного движения, 29 - за непредоставление преимуществ в движении пешеходам, 1 - за управление автобусом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и 9 - за нелегальную перевозку пассажиров, - рассказали в пресс-службе ведомства. Кроме того, сотрудниками дорожно-паnрульной полиции ДВД ЗКО было остановлено 9 автобусов, водители которых не имели соответствующих документов для осуществления деятельности по международным перевозкам пассажиров.
ПДД рейд

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