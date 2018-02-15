1440 нарушений ПДД водителями автобусов выявили полицейские ЗКО за один день

Один из водителей общественного транспорта оказался в состоянии алкогольного опьянения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, большинство нарушений было связано с нарушениями правил маневрирования. - 460 водителей были наказаны за использование сотового телефона во время вождения, 490 - за нарушения правил маневрирования, 191 - за превышение скоростного режима, 2 - за нарушение выезда на полосу встречного движения, 29 - за непредоставление преимуществ в движении пешеходам, 1 - за управление автобусом в состоянии алко