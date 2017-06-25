15 үйдің құрылысы жүруде
Биыл «Нұрлы жол» және «Нұрлы жер» бағдарламалары бойынша өңірге 21 млрд теңге бөлінген. Қазір 8 мектеп пен көп қабатты 15 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Уақыт пен сапа ұдайы назарда. Көп қабатты баспана құрылысы қарқын алған негізгі аймақ «Орал-Атырау» және «Орал-Саратов» тас жолдарының аралығы. «Болашақ-Т» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің үй құрылысы комбинаты бүгінде толық қуатта істеп тұр. Қазір кәсіпорынның күшімен әрбірі 180 пәтер болатын бес үй салынуда. Оның 4-уі биыл іске қосылады. Келесі нысан «Отдел строй» компаниясына қарасты. 9 қабатты баспана күзде қолданысқа беріледі. Мұнда 1