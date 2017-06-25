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Социум

15 үйдің құрылысы жүруде

Биыл «Нұрлы жол» және «Нұрлы жер» бағдарламалары бойынша өңірге 21 млрд теңге бөлінген. Қазір 8 мектеп пен көп қабатты 15 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Уақыт пен сапа ұдайы назарда. Көп қабатты баспана құрылысы қарқын алған негізгі аймақ «Орал-Атырау» және «Орал-Саратов» тас жолдарының аралығы. «Болашақ-Т» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің үй құрылысы комбинаты бүгінде толық қуатта істеп тұр. Қазір кәсіпорынның күшімен әрбірі 180 пәтер болатын бес үй салынуда. Оның 4-уі биыл іске қосылады. Келесі нысан «Отдел строй» компаниясына қарасты. 9 қабатты баспана күзде қолданысқа беріледі. Мұнда 1
Marat
15 үйдің құрылысы жүруде
Биыл «Нұрлы жол» және «Нұрлы жер» бағдарламалары бойынша өңірге 21 млрд теңге бөлінген. Қазір 8 мектеп пен көп қабатты 15 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Уақыт пен сапа ұдайы назарда.
remont-shkol-1
remont-shkol-1
Көп қабатты баспана құрылысы қарқын алған негізгі аймақ «Орал-Атырау» және «Орал-Саратов» тас жолдарының аралығы. «Болашақ-Т» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің үй құрылысы комбинаты бүгінде толық қуатта істеп тұр. Қазір кәсіпорынның күшімен әрбірі 180 пәтер болатын бес үй салынуда. Оның 4-уі биыл іске қосылады. Келесі нысан «Отдел строй» компаниясына қарасты. 9 қабатты баспана күзде қолданысқа беріледі. Мұнда 150-ге жуық жан еңбек етуде. Осы ретте кірпіштің дер кезінде жеткізілмеуі жұмыс қарқынына кері әсерін беріп отыр. - Егер  уақытылы жеткізбесе, болашақта оның кірпішін алмаймыз. Кірпіш зауыты міндеттемесін орындамады деп, жоспарлы жұмысты кешіктірмеуіміз керек. Мұндай әрекетімен, ол нарықты жоғалтады, - деді нысанды аралаған Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай КӨЛГІНОВ. - Расымен де, бізде тас қалаушылардың үш бригадасы бар. Бірақ жарты күн істейді де, тоқтап тұрады. Өйткені кірпіш жоқ. Сондықтан қарқын да баяулап қалды, - деп қынжылады «Отдел строй» ҚКФ» ЖШС директоры Валентина МИХНО. Баспана құрылысымен қатар тұрғын үй аумағын абаттандыру да қатар жүруде. Барлық материалдар жеткізіліп, инфрақұрылым тартылған. Ал «Домостроитель» компаниясы 96 пәтерлі үйдің құрылысын аяқтай келді. Жобаның құны 880 млн теңге. - Тас қалау жұмысының 80 пайызы атқарылды. Қазір 85 адам жұмылдырылған. Ішкі әрлеу жұмысының басталуымен, жұмысшы санын арттырамыз. Бізге де кірпіш жетпей жатыр. Сондықтан жексенбі күні кезекке жазылып, тасымалдауға келістік. Біздің үйдің өзіне 1 млн кірпіш керек, - дейді «Домостройтель» компаниясының директоры Валерий ВЛАСОВ. Қазіргі таңда облыс бойынша көп қабатты 15 үйдің құрылысы жүруде. Оның 11-і жыл соңына дейін пайдалануға беріледі. Бұл дегенің 1555 пәтер. Жаңа қонысқа «ТұрғынүйҚұрылысЖинақбанкінің» салымшылары, кезектегі тұрғандар мен апатты үй тұрғындары ие болмақ. Биыл облыс бойынша құрылысы қолға алынған 8 мектептің 5-уі іске қосылады. Сарытаудағы 900 орындық мектептің жалпы құны - 1 млрд 888 млн теңге. Нысанды үшінші тоқсанда пайдалануға беру жоспарланған. Қазір құрылысқа 150 адам тартылса да жұмыс күшіне тапшылық сезілуде дейді, мердігер. - Жұмысшылар жетіспейді. Осыған байланысты біз студенттер жасағын қабылдадық. Онда 20-дан астам адам бар. Бірақ бұл да задық етіп отыр. Тағы осындай екі жасақ берсе деп отырмыз. Жұмысшылардың ең төменгі жалақы мөлшері 80 мың теңге, - дейді «СВ+» ЖШС директоры Сәбит ӨТЕБАЛИЕВ. Бұл мәселені оқу орындардың басшылармен бірлесе шешу тапсырылды.  «Деркөл 2» аумағындағы мектепті келер жылы аяқтау көзделген. Алайда  кестеден алда келе жатқан мердігер, нысанды желтоқсанда тапсыруды жобалап отыр. «Деркөл» шағынауданында көше жөндеу жұмыстары да жалғасуда. Қаладағы №4 мектепті салу да ойдағыдай іске асуда. Ғимарат құрылысы аяқталып, ішкі жұмыстар басталған. Жаңа білім нысандарын қажетті құрал-жабдықпен қамтуда жергілікті тауар өндірушілерге көңіл бөлген маңызды. Арман Курманалиев

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