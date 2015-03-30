15 гениальных шуток на 1 апреля

Для того, чтобы качественно разыграть родных, друзей или коллег на 1 апреля, стоит подготовиться к этому заранее. AdMe.ru в своей подборке собрал лучшие первоапрельские розыгрыши, которые обеспечат вам победу в этот день. Начать можно с самого утра. Прошитые носки. Встав утром и потянувшись за носками, ваша жертва будет обескуражена. Возьмите несколько пар носков и прошейте посередине по одному из них. С этого момента игра началась. Восстание пластиковых стаканчиков. Вашим домочадцам придется сильно постараться, чтобы для начала хотя бы просто выбраться из комнаты. Подкрашенная вода. Нужно либ