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Шоу-бизнес

15 гениальных шуток на 1 апреля

Для того, чтобы качественно разыграть родных, друзей или коллег на 1 апреля, стоит подготовиться к этому заранее. AdMe.ru в своей подборке собрал лучшие первоапрельские розыгрыши, которые обеспечат вам победу в этот день. Начать можно с самого утра. Прошитые носки. Встав утром и потянувшись за носками, ваша жертва будет обескуражена. Возьмите несколько пар носков и прошейте посередине по одному из них. С этого момента игра началась. Восстание пластиковых стаканчиков. Вашим домочадцам придется сильно постараться, чтобы для начала хотя бы просто выбраться из комнаты. Подкрашенная вода. Нужно либ
gorod
15 гениальных шуток на 1 апреля
Для того, чтобы качественно разыграть родных, друзей или коллег на 1 апреля, стоит подготовиться к этому заранее. AdMe.ru в своей подборке собрал лучшие первоапрельские розыгрыши, которые обеспечат вам победу в этот день. Начать можно с самого утра.
Прошитые носки. Встав утром и потянувшись за носками, ваша жертва будет обескуражена. Возьмите несколько пар носков и прошейте посередине по одному из них. С этого момента игра началась.
Прошитые носки. Встав утром и потянувшись за носками, ваша жертва будет обескуражена. Возьмите несколько пар носков и прошейте посередине по одному из них. С этого момента игра началась.
 Прошитые носки. Встав утром и потянувшись за носками, ваша жертва будет обескуражена. Возьмите несколько пар носков и прошейте посередине по одному из них. С этого момента игра началась.
Восстание пластиковых стаканчиков. Вашим домочадцам придется сильно постараться, чтобы для начала хотя бы просто выбраться из комнаты.
Восстание пластиковых стаканчиков. Вашим домочадцам придется сильно постараться, чтобы для начала хотя бы просто выбраться из комнаты.
 Восстание пластиковых стаканчиков. Вашим домочадцам придется сильно постараться, чтобы для начала хотя бы просто выбраться из комнаты.  
Подкрашенная вода. Нужно либо подкрасить рассекатель крана жидким красителем, либо пойти трудным, но эффективным путем: открутить рассекатель крана и положить туда таблетку пищевого красителя. Эффект будет более длительным. Для устрашающего эффекта, можно выбрать краситель красного цвета.
Подкрашенная вода. Нужно либо подкрасить рассекатель крана жидким красителем, либо пойти трудным, но эффективным путем: открутить рассекатель крана и положить туда таблетку пищевого красителя. Эффект будет более длительным. Для устрашающего эффекта, можно выбрать краситель красного цвета.
 Подкрашенная вода. Нужно либо подкрасить рассекатель крана жидким красителем, либо пойти трудным, но эффективным путем: открутить рассекатель крана и положить туда таблетку пищевого красителя. Эффект будет более длительным. Для устрашающего эффекта, можно выбрать краситель красного цвета.
Шампунь «сломался»! «Почему мой шампунь не льется?» Там целофановая затычка, вот почему.
Шампунь «сломался»! «Почему мой шампунь не льется?» Там целофановая затычка, вот почему.
 Шампунь «сломался»! «Почему мой шампунь не льется?» Там целофановая затычка, вот почему.
И мыло тоже «сломалось»! Классический, но такой необходимый прием на 1 апреля. Покрыть мыло прозрачным лаком для ногтей для того, чтобы оно не пенилось.
И мыло тоже «сломалось»! Классический, но такой необходимый прием на 1 апреля. Покрыть мыло прозрачным лаком для ногтей для того, чтобы оно не пенилось.
 И мыло тоже «сломалось»! Классический, но такой необходимый прием на 1 апреля. Покрыть мыло прозрачным лаком для ногтей для того, чтобы оно не пенилось.
Холодильник строит тебе глазки. Для начала усыпите бдительность домочадцев, позабавив их милыми глазастыми продуктами, которые можно заранее снабдить гугли-глазками. И после этого подавайте первоапрельский завтрак.
Холодильник строит тебе глазки. Для начала усыпите бдительность домочадцев, позабавив их милыми глазастыми продуктами, которые можно заранее снабдить гугли-глазками. И после этого подавайте первоапрельский завтрак.
 Холодильник строит тебе глазки. Для начала усыпите бдительность домочадцев, позабавив их милыми глазастыми продуктами, которые можно заранее снабдить гугли-глазками. И после этого подавайте первоапрельский завтрак.  
Стакан сока. Вот только выпить такой сок не получится. Поточу что он сделан из желе.
Стакан сока. Вот только выпить такой сок не получится. Поточу что он сделан из желе.
 Стакан сока. Вот только выпить такой сок не получится. Поточу что он сделан из желе.  
Яичница. У которой, конечно же, тоже есть свой секрет. Вместо белка — йогурт, а вместо желтка — половинка консервированного абрикоса.
Яичница. У которой, конечно же, тоже есть свой секрет. Вместо белка — йогурт, а вместо желтка — половинка консервированного абрикоса.
 Яичница. У которой, конечно же, тоже есть свой секрет. Вместо белка — йогурт, а вместо желтка — половинка консервированного абрикоса.  
«Украсьте» холодильник&quot;. Распечатанное лицо, банка с водой — и розыгрыш не для слабонервных готов.
«Украсьте» холодильник&quot;. Распечатанное лицо, банка с водой — и розыгрыш не для слабонервных готов.
 «Украсьте» холодильник". Распечатанное лицо, банка с водой — и розыгрыш не для слабонервных готов.
Вам колу со льдом? Классика жанра, без которой нельзя обойтись 1 апреля. Замороженные в воде конфетки Mentos.
Вам колу со льдом? Классика жанра, без которой нельзя обойтись 1 апреля. Замороженные в воде конфетки Mentos.
 Вам колу со льдом? Классика жанра, без которой нельзя обойтись 1 апреля. Замороженные в воде конфетки Mentos.  
Масляный дезодорант. Заранее позаботьтесь о том, чтобы заменить вечером дезодорант сливочным маслом или густым заствшим кремом.
Масляный дезодорант. Заранее позаботьтесь о том, чтобы заменить вечером дезодорант сливочным маслом или густым заствшим кремом.
 Масляный дезодорант.
Заранее позаботьтесь о том, чтобы заменить вечером дезодорант сливочным маслом или густым заствшим кремом.
Сели батарейки? Заклейте датчик дистанционного управления на пульте. Желающие посмотреть телевизор столкнутся с огромной проблемой.
Сели батарейки? Заклейте датчик дистанционного управления на пульте. Желающие посмотреть телевизор столкнутся с огромной проблемой.
 Сели батарейки?
Заклейте датчик дистанционного управления на пульте. Желающие посмотреть телевизор столкнутся с огромной проблемой.  
Мышь не работает. Предварительно заклейте сенсор мыши куском бумаки и скотча.
Мышь не работает. Предварительно заклейте сенсор мыши куском бумаки и скотча.
 Мышь не работает.
Предварительно заклейте сенсор мыши куском бумаки и скотча.
Релакс на работе. Ведь с салтфетками и туалетной бумагой всегда спокойнее.
Релакс на работе. Ведь с салтфетками и туалетной бумагой всегда спокойнее.
 Релакс на работе.
Ведь с салтфетками и туалетной бумагой всегда спокойнее.
Любителям кошек. Настоящие фанаты кошек точно оценят эту шутку. Готово! Ваше 1 апреля удалось!
Любителям кошек. Настоящие фанаты кошек точно оценят эту шутку. Готово! Ваше 1 апреля удалось!
 Любителям кошек.
Настоящие фанаты кошек точно оценят эту шутку.
Готово! Ваше 1 апреля удалось!

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