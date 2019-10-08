Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего протяженность республиканской трассы Самара-Шымкент в Сырымском районе составляет 196 км, протяженность трасс областного значения - 132 км, автодорог районного значения - 296 км. Как рассказал аким Сырымского района Толеген Торегалиев, развитие транспортно-логистической инфраструктуры является первоочередной задачей. – За последние три года отремонтированы подъездные дороги общей протяженностью 15 километров. В этом году завершены ремонтные работы подъездной дороги к селу Алгабас, протяженностью 1,9 километра. Кроме этого начаты ремонтные работы автодороги Аксай-Жымпиты, протяженностью 10 километров на общую сумму 573 миллиона тенге. Готова проектно-сметная документация по ремонту подъездных дорог до села Тоганас, Булан и автодороги от трассы Самара-Шымкент до мавзолея «Әулие Дадем Баба» протяженностью 2,6 километра. В этом году планируются ремонтные работы от трассы Самара-Шымкент до святилища «Әулие Дадем Баба». Выделены 1,4 миллиона тенге, подано объявление на портал госзакупок, - сообщил Толеген Торегалиев. Стоит отметить, что сейчас ведется строительство водопровода в села Тоганас, Анкаты, Куспанколь, Косарал и Жетиколь. Выяснилось, что в районе в очереди на получение жилья зарегистрированы 282 человека, 134 из которых малообеспеченные граждане и 16 многодетные семьи. – Для решения проблем с жильем в этом году в районном центре ведется строительство трехэтажного жилого дома. Общая стоимость строительства составляет 401 миллион тенге. После завершения строительства 36-квартирного жилого дома 16 многодетных семей согласно своей очереди будут обеспечены жильем. Всего за девять месяцев 2019 года в районе были сданы в эксплуатацию 28 домов, - рассказал глава района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.