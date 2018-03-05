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Социум

15 млрд тенге выделено на госзакупки в сфере образования в ЗКО

В 2017 году на осуществление государственных закупок в сфере образования было выделено 18,7 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В региональной палате предпринимателей ЗКО прошло заседание рабочей комиссии по поддержке отечественных товаропроизводителей. Как сообщили в палате предпринимателей, в 2017 году на осуществление государственных закупок в сфере образования выделено 18,7 млрд тенге, из которых 3,8 млрд тенге были потрачены на приобретение товаров. - Что касается закупа товаров у местных производителей, то в прошлом году из 3,8 млрд
gorod
15 млрд тенге выделено на госзакупки в сфере образования в ЗКО
В 2017 году на осуществление государственных закупок в сфере образования было выделено 18,7 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В региональной палате предпринимателей ЗКО прошло заседание рабочей комиссии по поддержке отечественных товаропроизводителей. Как сообщили в палате предпринимателей, в 2017 году на осуществление государственных закупок в сфере образования выделено 18,7 млрд тенге, из которых 3,8 млрд тенге были потрачены на приобретение товаров. - Что касается закупа товаров у местных производителей, то в прошлом году из 3,8 млрд тенге на 2,8 млрд тенге было закуплено товаров у отечественных поставщиков,- пояснили в РПП. Также на заседании отметили, что основную массу приобретений товаров у местных поставщиков составляют мебель - ОО «Общество поддержки инвалидов «Демеу», Уральское производственное предприятие общества слепых, постельные принадлежности - Уральское производственное предприятие общества слепых, госсимволика - ИП Щукина, ТОО «Экспо» и велопарковка - ТОО «Риа-Мир». - В 2018 году на осуществление государственных закупок выделено около 15 млрд тенге, из которых 2,5 млрд тенге - на приобретение товаров. Работа по увеличению казахстанского содержания у отечественных поставщиков и товаропроизводителей будет продолжена. В этом году мы в июне планируем провести выставки школьной формы местных производителей с привлечением родительских комитетов, - сообщила главный специалист отдела закупок управления образования ЗКО Гульмира КАРАБАЛИНА.    
госзакупки Бюджет

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