15 млрд тенге выделено на госзакупки в сфере образования в ЗКО

В 2017 году на осуществление государственных закупок в сфере образования было выделено 18,7 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В региональной палате предпринимателей ЗКО прошло заседание рабочей комиссии по поддержке отечественных товаропроизводителей. Как сообщили в палате предпринимателей, в 2017 году на осуществление государственных закупок в сфере образования выделено 18,7 млрд тенге, из которых 3,8 млрд тенге были потрачены на приобретение товаров. - Что касается закупа товаров у местных производителей, то в прошлом году из 3,8 млрд