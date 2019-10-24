15 случаев укрывательств преступлений выявили прокуроры в ЗКО

За укрывательство преступлений вынесены акты прокурорского надзора, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал старший прокурор отдела формирования правовой статистики в уголовной сфере управления комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по ЗКО Самал Рустемов, за 9 месяцев этого года в области улучшилась криминогенная ситуация. – Снижение регистрации уголовных правонарушений произошло во всех районах области и в городе. Наибольшее снижение наблюд