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Социум

15 случаев укрывательств преступлений выявили прокуроры в ЗКО

За укрывательство преступлений вынесены акты прокурорского надзора, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал старший прокурор отдела формирования правовой статистики в уголовной сфере управления комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по ЗКО Самал Рустемов, за 9 месяцев этого года в области улучшилась криминогенная ситуация. – Снижение регистрации уголовных правонарушений произошло во всех районах области и в городе. Наибольшее снижение наблюд
Арайлым Усербаева
15 случаев укрывательств преступлений выявили прокуроры в ЗКО
За укрывательство преступлений вынесены акты прокурорского надзора, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал старший прокурор отдела формирования правовой статистики в уголовной сфере управления комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по ЗКО Самал Рустемов, за 9 месяцев этого года в области улучшилась криминогенная ситуация. – Снижение регистрации уголовных правонарушений произошло во всех районах области и в городе. Наибольшее снижение наблюдается в Казталовском, Каратобинском, Таскалинском и Акжайыкском районах. В Бокейординском и Сырымском районах число правонарушений возросло. Выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, а количество преступлений средней тяжести сократилось на 20,6%. Рост тяжкой категории преступлений объясняется внесенными изменениями действующего законодательства. К примеру, если человек неоднократно совершил кражи, мошенничества, то его действия будут квалифицироваться по категории тяжких преступлений. В области снизилось количество убийств, краж, вымогательств, хулиганств, преступлений, связанных с наркотиками. Рост преступности наблюдается по грабежам, мошенничествам, по разбоям показатель остается без изменений, - сообщил Самал Рустемов. Выяснилось, что основное количество зарегистрированных правонарушений приходится на кражи.Чаще всего жители области совершают квартирные кражи, карманные кражи, кражи сотовых телефонов и скота. – Кражи чужого имущества являются самым распространенным деянием из всех преступлений, известных уголовному кодексу и представляют повышенную степень общественной опасности для экономических интересов граждан государства. Традиционно остается высоким удельный вес квартирных краж, карманных краж, краж сотовых телефонов, скота. Получают все большее распространение кражи транспортных средств, компьютерной и электронной техники. 46% карманных краж совершены в общественном транспорте, которые в основном происходят в часы-пик - в утреннее и вечернее время. Понятно почему. Народ с утра отправляется на учебу, на работу, в больницы, вечером - обратно. Такое же количество совершено на улицах и в других общественных местах, в том числе на рынках. Частым предметом посягательства злоумышленников являются сотовые телефоны. За девять месяцев этого года в области украдены 1157 сотовых телефонов, - заявил Самал Рустемов. Кроме этого, сотрудники прокуратуры области выявили 15 укрытых от учета преступлений. – Органы правовой статистики надзирают и работают по выявления укрытых преступлений. За девять месяцев этого года нами выявлены 15 укрытых от учета преступлений. Из них одно мошенничество, 11 краж в том числе и телефонов, два не выделения в отдельное производства преступление. За укрывательство мы выносим акт надзора в адрес руководства, сотруднику, который укрыл преступление, назначается наказание и принимаются меры дисциплинарного характера, - добавил Самал Рустемов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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