Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

15 тонн рыбы изъято у владельца подпольного рыбного цеха в Атырау

Базы хранения свежей рыбы и рыбной продукции были обнаружены в двух атырауских селах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом сообщил главный специалист отдела охраны природных ресурсов Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег ТУШКАНОВ. 7 и 8 марта 2018 года сотрудниками Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и ДКНБ по Атырауской области были проведены совместные рейды. При обыске баз хранения ИП «Курметти» в с.Амангельды Исатайского района Атырауской области и в п.Акжайык г.Атырау была обнаруж
gorod
15 тонн рыбы изъято у владельца подпольного рыбного цеха в Атырау
Базы хранения свежей рыбы и рыбной продукции были обнаружены в двух атырауских селах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Об этом сообщил главный специалист отдела охраны природных ресурсов Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег ТУШКАНОВ. 7 и 8 марта 2018 года сотрудниками Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и ДКНБ по Атырауской области были проведены совместные рейды. При обыске баз хранения ИП «Курметти» в с.Амангельды Исатайского района Атырауской области и в п.Акжайык г.Атырау  была обнаружена и изъята свежая, мороженная, копченая и вяленая рыба частиковых видов весом более 15 тонн. - Директором ИП «Курметти» является 57-летний житель города Атырау, который по непроверенной информации является заместителем директора ТОО «Восток» - субъекта рыбного хозяйства, лимитодержателя. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 196 УК РК "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем" В настоящее время следственным управлением ДКНБ по Атырауской области проводится досудебное расследование, - сообщил Олег ТУШКАНОВ.
Ерлан ОМАРОВ Фото предоставлено Олегом ТУШКАНОВЫМ
рыба подпольный цех уголовное дело база

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article