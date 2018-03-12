15 тонн рыбы изъято у владельца подпольного рыбного цеха в Атырау

Базы хранения свежей рыбы и рыбной продукции были обнаружены в двух атырауских селах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом сообщил главный специалист отдела охраны природных ресурсов Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег ТУШКАНОВ. 7 и 8 марта 2018 года сотрудниками Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и ДКНБ по Атырауской области были проведены совместные рейды. При обыске баз хранения ИП «Курметти» в с.Амангельды Исатайского района Атырауской области и в п.Акжайык г.Атырау была обнаруж