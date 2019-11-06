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Социум

15 тысяч светильников заменят в Уральске - аким ЗКО

Эти работы будут проведены в следующем году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 5 ноября, в акимате Западно-Казахстанской области прошло совещание, где обсудили благоустройство, в том числе проблему освещения зданий, расположенных на центральных улицах города. Аким города Уральска Абат Шыныбеков пояснил, что с наступлением сумерек многие здания крупных предприятий, учреждений, расположенных на улицах города, погружаются в темноту. - Во многих зданиях давно не работают осветительные подсветки. А ведь освещение зданий и площадей перед предприя
Кристина Кобина
15 тысяч светильников заменят в Уральске - аким ЗКО
Эти работы будут проведены в следующем году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 5 ноября, в акимате Западно-Казахстанской области прошло совещание, где обсудили благоустройство, в том числе  проблему освещения зданий, расположенных на центральных улицах города. Аким города Уральска Абат Шыныбеков пояснил, что с наступлением сумерек многие здания крупных предприятий, учреждений, расположенных на улицах города, погружаются в темноту. - Во многих зданиях давно не работают осветительные подсветки. А ведь освещение зданий и площадей перед предприятиями повышает удобство и безопасность пребывания человека на улицах города, - сказал градоначальник. Со слов Гали Искалиева, по городу должны вскоре поменять около 15 тысяч светильников. - Наша ответственность - освещать пешеходные переходы, в этом году не успели, но мы будем делать эту работу и закладывать это в бюджет. Также ставить по городу видеонаблюдение. Еще раз поймите, что сами все не сможем сделать, и есть территории местных предпринимателей, где мы юридически не имеем права что-то делать. Если освещение будет идти отрывками, смысла нет заниматься этой работой. Просьба - все здания, которые находятся на центральных семи улицах, раздайте образцы, как надо это все освещать. Город должен быть в едином стиле. Если будет все разноцветным, это тоже не правильно. Выберите для каждой улицы два или три цвета. Может быть, рассмотрите какое-то декоративное освещение в виде полос снизу. Мы все хвастаемся столицей, надо хвастаться областным центром. Сейчас начинаются декабрьские праздники, у меня просьба - работу по освещению сделать в ноябре, - отметил глава области. Стоит отметить, что Гали Искалиев отметил, что это своего рода бизнес. - Может, кто-то хочет заняться освещением всего города, то можно оформить это по государственно-частному партнерству, - дополнил аким ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Освещение

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