15 тысяч светильников заменят в Уральске - аким ЗКО

Эти работы будут проведены в следующем году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 5 ноября, в акимате Западно-Казахстанской области прошло совещание, где обсудили благоустройство, в том числе проблему освещения зданий, расположенных на центральных улицах города. Аким города Уральска Абат Шыныбеков пояснил, что с наступлением сумерек многие здания крупных предприятий, учреждений, расположенных на улицах города, погружаются в темноту. - Во многих зданиях давно не работают осветительные подсветки. А ведь освещение зданий и площадей перед предприя