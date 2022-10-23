150 сортов хризантем представили на выставке в Уральске

Выставка началась сегодня, 22 октября, передает портал «Мой ГОРОД». В городском выставочном зале Уральска представили 150 сортов хризантем. Выращиванием цветов жительница села Мичурино, инженер-механик по образованию Валентина Горбунова увлеклась 9 лет назад. «До этого времени знала, как выращивать картошку», смеется женщина. Впрочем, и сейчас Валентина не устает повторять, что это ее хобби. Тогда были классические хризантемы, а сейчас уже уральцам представили редкий цветок, родом из Англии. - Английская хризантема – новинка этого года. У нее необычная форма цветка, большая, доходит до 20 см в