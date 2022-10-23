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Социум

150 сортов хризантем представили на выставке в Уральске

Выставка началась сегодня, 22 октября, передает портал «Мой ГОРОД». В городском выставочном зале Уральска представили 150 сортов хризантем. Выращиванием цветов жительница села Мичурино, инженер-механик по образованию Валентина Горбунова увлеклась 9 лет назад. «До этого времени знала, как выращивать картошку», смеется женщина. Впрочем, и сейчас Валентина не устает повторять, что это ее хобби. Тогда были классические хризантемы, а сейчас уже уральцам представили редкий цветок, родом из Англии. - Английская хризантема – новинка этого года. У нее необычная форма цветка, большая, доходит до 20 см в
Дана Рахметова
150 сортов хризантем представили на выставке в Уральске
Выставка началась сегодня, 22 октября, передает портал «Мой ГОРОД».
Хринзантемы
Хринзантемы
В городском выставочном зале Уральска представили 150 сортов хризантем. Выращиванием цветов жительница села Мичурино, инженер-механик по образованию Валентина Горбунова увлеклась 9 лет назад. «До этого времени знала, как выращивать картошку», смеется женщина. Впрочем, и сейчас Валентина не устает повторять, что это ее хобби. Тогда были классические хризантемы, а сейчас уже уральцам представили редкий цветок, родом из Англии.
- Английская хризантема – новинка этого года. У нее необычная форма цветка, большая, доходит до 20 см в диаметре, - рассказала Валентина Горбунова.
Все цветы выращены на участке Валентины. Каждый год женщина убирает 30 сортов хризантем и приобретает 30 новых сортов. А выставка прошла при поддержке Совета деловых женщин ЗКО.
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Хринзантемы
Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск выставка хризантемы

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