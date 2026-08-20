150 тысяч атак за 4 дня: в Казахстане обезвредили мошенников с SMS-бластером

В Астане пресекли деятельность группы, организовывавшей массовые рассылки фишинговых сообщений для кражи персональных и банковских данных граждан. Всего за четыре дня злоумышленники успели отправить казахстанцам порядка 150 тысяч вредоносных SMS, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

По данным ведомства, в январе 2026 года иностранный гражданин из Юго-Восточной Азии за деньги привлек местного жителя и его сообщников для работы с техникой. Чтобы обходить фильтры сотовых операторов, группа задействовала SMS-бластер - специальное устройство, имитирующее работу базовой станции связи.

Сообщения рассылались от имени известных компаний с предложением обменять накопившиеся бонусы. Переходя по ссылке, пользователи попадали на фальшивые сайты, где их просили ввести реквизиты карт, CVV-коды и пароли из SMS, что открывало преступникам доступ к чужим счетам.

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу изъяли оборудование. Экспертиза подтвердила, что SMS-бластер относится к спецсредствам, предназначенным для проведения негласных следственных действий.

Сейчас по части 2 статьи 399 УК РК ("Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации") проводится досудебное расследование. Четверо фигурантов дела водворены под стражу.

