Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал председатель суда ЗКО Бек АМЕТОВ, за прошлый год в суд поступило более 2 тысяч уголовных дел. - Кроме того, 2056 дел было окончено за прошлый год и 588 прекращены. Если за 2016 год было осуждено 1486 человек, то в 2017 - 1556, из них 27 несовершеннолетних. Также по амнистии был освобожден 101 человек, - пояснил Бек АМЕТОВ. Стоит отметить, что по медиации за прошлый год было прекращено 520 дел.