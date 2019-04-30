Флешмоб, приуроченный к международному дню танцев, прошел 29 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам методиста по хореографии областного центра народного творчества ЗКО Карлыгаш Саматовой, все хореографы и все танцевальные коллективы нашего города 29 апреля отмечают свой профессиональный праздник. - Организатором сегодняшнего флешмоба, приуроченного к международному дню танцев, является областной центр народного творчества. Подругому акция "Биле жастық" проходит очень масштабно, было приглашено 1500 участников, чтобы они сегодня станцевали. Нужно отметить, что все они именно не просто любители танцев, а участники танцевальных коллективов. Это народные ансамбли, образцовые ансамбли, кружки, балетные студии. Получается, 35 руководителей-хореографов создали такой огромный флешмоб. Тут присутствуют дети танцевальных групп из областной филармонии имени Курмангазы, народного ансамбля "Назерке", народного ансамбля "Акжайык", областного центра народного творчества, образцового ансамбля "Кызгалдактар", также участвуют ученики школы №41, №42. Все это в рамках программы "Рухани жангыру", а также в рамках "Жастар жылы". Концертная программа состоит из 5 номеров. В основном это казахские танцы, мы хотим показать, что мы не забыли наши национальные традиции, наши танцы, показать всю красоту национальных костюмов, - рассказала Карлыгаш Саматова. Стоит отметить, что позже всем руководителям танцевальных групп были вручены благодарственные письма. Напомним, в сентябре прошлого года 1700 домбристов одновременно исполнили кюи Курмангазы в Уральске. Среди участников были как профессионалы, так и любители поиграть на двухструнном инструменте. Главная цель, которую преследовали организаторы, это войти в книгу рекордов Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА