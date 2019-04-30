В кинологическом центре департамента полиции ЗКО содержатся 28 служебно-розыскных собак, которые вместе с сотрудниками несут круглосуточное дежурство и принимают участие в оперативно-розыскных мероприятиях. В вольерах живут представители пород немецкой овчарки, бельгийской овчарки и лабрадор ретривер. – У каждого животного свои направления, некоторые работают по взрывчатым веществам, некоторые - по наркотикам, есть "штурмовые собаки", которые работают на задержании, и они не боятся выстрелов. Адрологические собаки работают по уликам и следам, которые оставили преступники на месте преступления. Кинологи начинают дрессировать животных с двухмесячного возраста. Они должны приучаться к хозяину, слушать команды, идти рядом. Раньше у нас был свой помет, и мы сами разводили щенков. Согласно приказу, каждая собака служит восемь лет, после чего они подлежат списыванию. Далее они направляются в ИВС и несут там караульную службу до конца своих дней. Животные получают сухой корм два раза в день - утром и вечером. Клички даем сами, выбираем в каталоге, - рассказал начальник центра кинологической службы Талап Асетов. "Собакой-героем" полицейские называют немецкую овчарку по кличке Дакс, которая раскрыла два убийства в Бурлинском районе. – Преступление произошло в 2005 году в Бурлинском районе. Тогда Дакс раскрыл двойное убийство. Его сейчас нет в живых. Он служил верно, - отметил Талап Асетов.Служебная собака по кличке Вилли специализируется на поиске наркотических средств. С начала года он уже нашел три тайника с запрещенными наркотическими средствами. – С Вилли работаю уже семь лет, и с начала года вместе мы уже раскрыли три наркопреступления. Последний случай произошел буквально недавно. В бане частного дома пес нашел банку с наркотиками. Ему уже восемь лет, и скоро собака будет направлена на списание и перейдет на более спокойную службу. Мы очень привязались друг к другу, и мне будет сложно с ней прощаться. В данный момент я взял на воспитание уже другую собаку породы спаниель, - рассказал кинолог Айымбек Курманиязов.Бельгийская овчарка по кличке Анзор раскрыла многочисленное количество краж. По словам кинолога, самое главное - это вовремя дрессировки сделать так, чтобы собака доверилась своему хозяину. – Анзору три года, и мы вместе прошли трехмесячный курс обучения в Алматы, и теперь он является собакой-следопытом. Может работать со следами машин, людей, животных. С начала этого года мы раскрыли уже 10 преступлений. Один случай произошел в прошлом году. Тогда несовершеннолетнего ребенка избили, отобрали велосипед и деньги. Анзор сразу взял след и буквально за короткий промежуток времени нашел преступников. Месяцы тренировок превращают четвероногих в дисциплинированного коллегу и преданного товарища. Надо предугадывать её поведение и любить собаку. Если к ней хорошо относиться, то она будет самым лучшим другом и преданным помощником, - рассказал кинолог Азамат Айдынгали.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.