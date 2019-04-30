Что входит в стоимость поездок: курсы английского языка, проживание, питание, медицинская страховка, виза в Уральске (кроме США), развлекательная программа, сопровождение.

Подать документы на британскую и чешскую визу с нами в Уральске может каждый желающий. Но помните, что подавать на визу можно не ранее, чем за три месяца и не позднее одного месяца до поездки.

Также «Destination» предлагает индивидуальные поездки для взрослых в любое время в самые востребованные для изучения английского языка страны мира. На ближайшее лето предлагаются три направления для детских образовательных поездок:• 14 июля-03 августа • Возраст: 12-18 лет Развлекательная программа предстоит очень насыщенная. Ребята посетят Disneyland Universal Studios, Hollywood, Huntington Beach, Beverly Hills, Newport Beach, Downtown LA Tour и многое другое.• 23 июня-14 июля • Возраст: 10-17 лет Кроме посещения самых известных достопримечательностей Лондона, дети поедут на целый день в Брайтон и увидят разницу между самыми крупными городами Англии. Еще один день они посвятят Harry Potter Tour, где смогут увидеть как и где снимался любимый многими фильм-бестселлер «Приключения Гарри Потера» – декорации, здания, костюмы, атрибуты и многое другое.• 1-21 июля • Возраст: 13-26 лет За три недели Вы успеете изучить всю Прагу, а также съездите в Германию и Австрию.- Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок улучшил свой английский, побывал за рубежом и стал более самостоятельным, отправьте его с «Destination». По приезду Вы увидите внушительные результаты, - говорит директор языковой школы Роман Лушаков.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.