Языковая школа «Destination» вот уже как семь лет воплощает мечты всех, кто хочет побывать за рубежом и улучшить знания английского языка. Чтобы родители были спокойны за своего ребенка, детские поездки проходят в сопровождении сотрудников «Destination». Внимание: осталось очень мало мест!
Также «Destination» предлагает индивидуальные поездки для взрослых в любое время в самые востребованные для изучения английского языка страны мира.
На ближайшее лето предлагаются три направления для детских образовательных поездок:
США, Лос-Анджелес – осталось ДВА МЕСТА
• 14 июля-03 августа
• Возраст: 12-18 лет
Развлекательная программа предстоит очень насыщенная. Ребята посетят Disneyland Universal Studios, Hollywood, Huntington Beach, Beverly Hills, Newport Beach, Downtown LA Tour и многое другое.
Англия, Лондон – осталось ДВА МЕСТА
• 23 июня-14 июля
• Возраст: 10-17 лет
Кроме посещения самых известных достопримечательностей Лондона, дети поедут на целый день в Брайтон и увидят разницу между самыми крупными городами Англии. Еще один день они посвятят Harry Potter Tour, где смогут увидеть как и где снимался любимый многими фильм-бестселлер «Приключения Гарри Потера» – декорации, здания, костюмы, атрибуты и многое другое.
Чехия, Прага – осталось ТРИ МЕСТА
• 1-21 июля
• Возраст: 13-26 лет
За три недели Вы успеете изучить всю Прагу, а также съездите в Германию и Австрию.
Что входит в стоимость поездок: курсы английского языка, проживание, питание, медицинская страховка, виза в Уральске (кроме США), развлекательная программа, сопровождение.
Подать документы на британскую и чешскую визу с нами в Уральске может каждый желающий. Но помните, что подавать на визу можно не ранее, чем за три месяца и не позднее одного месяца до поездки.
- Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок улучшил свой английский, побывал за рубежом и стал более самостоятельным, отправьте его с «Destination». По приезду Вы увидите внушительные результаты, - говорит директор языковой школы Роман Лушаков.
Внимание! Регистрация до 10 мая! Для регистрации на поездки нужны: паспорт ребенка, документы родителей, регистрационный взнос.
Адрес международного отдела: ул. Жукова 1, 310 каб.
Предварительная запись по телефонам: 8-778-320-54-46.
