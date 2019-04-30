Фото из архива "МГ" Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство обнаружили 29 марта в исправительном учреждении РУ-170/3 (исправительное учреждения максимальной безопасности - прим. автора). По данному факту департаментом полиции ЗКО проводится досудебное расследование по ст.287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и ст.288 УК РК "Незаконное изготовление оружия". - В соответствии с 201 статьей УПК данные предварительного расследования органом уголовного преследования не подлежат разглашению, - пояснили в департаменте полиции ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.