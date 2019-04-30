На заседании совета по этике было рассмотрено дело в отношении руководителя отдела предпринимательства и туризма Курмангазинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Дисциплинарное дело рассматривалось на основании представления акима района. Как оказалось, 21 марта, управляя служебным автотранспортом, чиновник из отдела предпринимательства  совершил ДТП. - В ходе рассмотрения установлено, что по данному факту Курмангазинским районным отделом полиции было зарегистрировано дело в Книге учета информации. А далее для определения телесных повреждений назначены судебно-медицинская экспертиза, а также судебно-трасологическая экспертиза, - сообщили на совете по этике. Было принято решение о прекращении дисциплинарного дела в отношении чиновника в связи с возможными признаками уголовного правонарушения. Кроме того, совет рассмотрел вопрос о результатах проведения внешнего анализа коррупционных рисков в Атырауском городском отделе занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния - в собесе. Там были выявлены риски в части нарушения нормативно-правовых актов, регулирующие данную сферу, в деятельности специальной комиссии по рассмотрению обращений кандидатов по оказанию социальной помощи атыраусцам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. - По итогам анализа по выявленным коррупционным рискам на имя акима города Атырау направлено аналитическая справка и внесено 10 рекомендаций, - подчеркнули члены совета по этике. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА