Иллюстративное фото из архива "МГ" Дисциплинарное дело рассматривалось на основании представления акима района. Как оказалось, 21 марта, управляя служебным автотранспортом, чиновник из отдела предпринимательства совершил ДТП. - В ходе рассмотрения установлено, что по данному факту Курмангазинским районным отделом полиции было зарегистрировано дело в Книге учета информации. А далее для определения телесных повреждений назначены судебно-медицинская экспертиза, а также судебно-трасологическая экспертиза, - сообщили на совете по этике. Было принято решение о прекращении дисциплинарного дела в отношении чиновника в связи с возможными признаками уголовного правонарушения. Кроме того, совет рассмотрел вопрос о результатах проведения внешнего анализа коррупционных рисков в Атырауском городском отделе занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния - в собесе. Там были выявлены риски в части нарушения нормативно-правовых актов, регулирующие данную сферу, в деятельности специальной комиссии по рассмотрению обращений кандидатов по оказанию социальной помощи атыраусцам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. - По итогам анализа по выявленным коррупционным рискам на имя акима города Атырау направлено аналитическая справка и внесено 10 рекомендаций, - подчеркнули члены совета по этике. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.