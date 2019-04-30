Фото из социальной сети Instagram Как рассказал художественный руководитель государственного театра "Astana Musical" Асхат Маемиров, в рамках года молодежи театр "Astana Musical" начинает свои гастроли. - Гастроли были запланированы три месяца назад. В прошлом году мы побывали в Атырауской области, в городе Алматы со спектаклем "Ромео и Джульетта", на этот раз мы гастролируем с этнофольклорным мюзиклом "Қыз жібек", спектаклем "Ғашық жүрек" и мюзиклом "Шәмші". Театр у нас юный, ему всего три года, но тем не менее мы успели совершить большое гастрольное турне в столицы пяти государств Берлин (Германия), Париж (Франция), Вена (Австралия), Брюссель (Бельгия), Москва (Россия), где был представлен мюзикл "Қыз жибек" . Это потребность времени и надо отвечать спросам молодежи. Я являюсь создателем этого театра и конечно же наши актеры. Средний возраст у них 25 лет. Всего у нас работает 70 человек, - рассказал Асхат Маемиров. Также Асхат Маемиров отметил, что артист мюзикл - очень сложный жанр. - Это три в одном. Одновременно он должен петь, создать образ как актер и он должен еще и танцевать, иногда показывать акробатические навыки. Наши ребята, которые прошли отбор, на самом деле великолепные артисты, которые соответствуют жанру. В репертуаре пока у нас шесть спектаклей и в дальнейшем планируется дальше ставить и другие мюзиклы. В будущем мы хотим создать музыкальную драму и музыкальную комедию, мюзикл - это очень дорогое удовольствие, требует многих затрат на сценографию и костюмы, на лицензию и авторское право. Спасибо правительству, что в прошлом году смогли выделить деньги из бюджета, для наших постановок, - дополнил Асхат Маемиров. Стоит отметить, что в этом году театр планирует побывать с гастролями в Западно-Казахстанской области, Актюбинской области и в городе Кызылорде. К слову, театр "Astana Musical" награжден дипломом за лучший спектакль "Дядя Ваня" А.П. Чехова на международном фестивале национальных театров прикаспийских государств, который прошел в Дагестане в городе Махачкала. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.