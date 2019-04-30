Соседи сначала пробовали сами достучаться до пожилого человека. Но, почуяв неладное, вызвали полицию. Участковый инспектор через балкон пробрался в квартиру 80-летнего дедушки. Выяснилось, что хозяин уже давно мертв. Труп практически стал разлагаться, утверждают жители. - Дед всю жизнь жил один. Мы никогда не видели его родственников. Он был необщительный, агрессивный. Мог один раз в месяц выйти в магазин и потом закрыться в квартире. Поэтому мы даже не догадывались, что он скончался. Когда уже кошка стала бегать к трубам в ванной, почувствовали неладное. Выяснилось, что тело соседа уже разлагается, - рассказывают жители дома. Тело умершего забрала полиция. Сейчас стражи порядка ищут близких родственников покойного. А жильцы между тем своими силами провели в подъезде дезинфекцию. Некоторые из-за невыносимого трупного запаха съехали к родственникам. - Дедушке было 80 лет. Жил всегда один. Был старожилом этого дома. Всегда аккуратно оплачивал наши услуги. Не пил. Говорят, что два племянника есть где-то в России. Но его никто не навещал, - рассказал председатель ПОК «Дельфин» Алескандр Пырков. В настоящее время квартира опечатана.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.