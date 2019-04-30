связи с проведением праздничного шествия и концерта, посвященного ко Дню Единства народа Казахстана, 1 мая движение по проспекту Н.Назарбаева от улицы Пугачева до улицы Ихсанова с 8.00 до 14.00 будет ограничено.

Автобусы маршрутов №1, 2, 3, 3К, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 39 будут ездить по улицам Ихсанова-Курмангазы, далее по утвержденной схеме, автобусы маршрутов №5, 35 будут ездить по улицам Тайманова-Ескалиева, далее по утвержденной схеме, автобусы маршрутов №22, 43, 45 в сторону поселка Зачаганск будут ездить по улицам Ихсанова-Курмангазы, далее по утвержденной схеме, в обратном направлении по улице Ескалиева, далее по утвержденной схеме, - сообщили в городском акимате.

