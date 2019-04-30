На сегодняшнем заседании комиссия по результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий установила официальные результаты выборов президента Украины.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук зачитала окончательные данные по голосованию и объявила Зеленского победителем выборов. – Избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Владимир Александрович Зеленский, 1978 года, образование высшее, проживает в Киеве, художественный руководитель ООО" Квартал 95 ", беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия" Слуга народа", - сказала Татьяна Слипачук.

Слипачук также отметила, что ЦИК не имеет каких-либо жалоб, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования, а также Центризбирком получил сообщение от всех апелляционных судов об отсутствии на их разбирательствах дел, которые могли бы повлиять на установленные результаты выборов.

По ее словам, было подано только два иска в Шестой апелляционный административный суд, но в их удовлетворении было отказано.

Официальные результаты установлены на основании подписанного протокола о результатах выборов президента. Протокол подписали 15 из 16 членов Центризбиркома (один отсутствовал на заседании), а также уполномоченные представители кандидатов на пост президента.

Согласно данным, обнародованным ЦИК, Зеленский набрал 73,22% голосов (за него проголосовали 13 млн 541 тыс. 528 избирателей), действующий президент Петр Порошенко - 24,45% (4 млн 522 тыс. 450). Недействительными признали 2,31% бюллетеней.

Напомним, согласно закону о выборах президента, новоизбранный президент приобретает полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.

