Центральная избирательная комиссия официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов.
На сегодняшнем заседании комиссия по результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий установила официальные результаты выборов президента Украины.
Председатель ЦИК Татьяна Слипачук зачитала окончательные данные по голосованию и объявила Зеленского победителем выборов.
– Избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Владимир Александрович Зеленский, 1978 года, образование высшее, проживает в Киеве, художественный руководитель ООО" Квартал 95 ", беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия" Слуга народа", - сказала Татьяна Слипачук.
Слипачук также отметила, что ЦИК не имеет каких-либо жалоб, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования, а также Центризбирком получил сообщение от всех апелляционных судов об отсутствии на их разбирательствах дел, которые могли бы повлиять на установленные результаты выборов.
По ее словам, было подано только два иска в Шестой апелляционный административный суд, но в их удовлетворении было отказано.
Официальные результаты установлены на основании подписанного протокола о результатах выборов президента. Протокол подписали 15 из 16 членов Центризбиркома (один отсутствовал на заседании), а также уполномоченные представители кандидатов на пост президента.
Согласно данным, обнародованным ЦИК, Зеленский набрал 73,22% голосов (за него проголосовали 13 млн 541 тыс. 528 избирателей), действующий президент Петр Порошенко - 24,45% (4 млн 522 тыс. 450). Недействительными признали 2,31% бюллетеней.
Напомним, согласно закону о выборах президента, новоизбранный президент приобретает полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.
