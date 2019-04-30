Мобильные операторы начали блокировать незарегистрированные устройства, сообщает informburo.kz

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане запустили сайт с базой данных идентификационных кодов для проверки статуса сотовых телефонов, сообщает Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК. - Сейчас база данных идентификационных кодов (БДИК) абонентских устройств сотовой связи запущена в тестовом режиме. Мобильные операторы постепенно отключают услуги абонентам, чьи устройства сотовой связи не включены в базу, – рассказал председатель комитета Виталий Ярошенко. Он также порекомендовал при возникновении проблем, связанных с регистрацией абонентских устройств сотовой связи, обращаться к своему мобильному оператору. Beeline активно призывает своих абонентов сверить достоверность регистрации устройств сотовой связи. Сделать это можно на официальном ресурсе сотового оператора, а также на официальном ресурсе БДИК. С начала 2018 года государственные органы совместно с операторами сотовой связи проводили информационно-разъяснительную кампанию о необходимости регистрации IMEI-кодов своих сотовых телефонов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.