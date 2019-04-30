Иллюстративное фото с сайта news.tajweek.tj Полиция Атырау раскрыла ряд краж, совершенных в феврале-марте 2019 года в мкр Көкарна, Көктем, Балауса, Жұлдыз, Ақсай, Геолог, Тасқала. - Задержаны двое жителей г.Атырау, у которых изъяты вещественные доказательства в отношении 18 фактов краж. Общая сумма ущерба составляет 5 млн 522 тысяч тенге. В одном из краж, в основном совершаемые путем отжима пластиковых окон похитители чужого имущества вынесли сейф, в котором были два оружия. По данному факту начато досудебное расследование по статье 291 УК РК "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". По факту кражи ведется досудебное расследование, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.