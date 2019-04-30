Мажилисмен Михаил Чирков рассказал, что на сессии АНК, которая прошла на этой неделе в столице, много молодых людей выступали с докладами об IT-технологиях, в том числе и школьник, у которого корпорация Boeing выкупила разработку по оборудованию самолетов. - Много там было выступающих, этих ребят первый президент назвал будущим страны. Некоторые открыто говорили, что им интересно этим заниматься, многие хотят реализовать свои идеи, при чем это не просто для них профессия, а целый смысл жизни. Сейчас большая потребность в специалистах, 30 000 мест свободных. И Елбасы говорил, что нужно увеличить гранты для обучения по IT специальностям, - сказал депутат мажилиса парламента Михаил Чирков. А вот депутат Кенес Абсатиров обрушился с критикой на систему образования. Мажилисмен считает, что проблем в этой сфере на сегодняшний день очень много. - У нас много недостатков в образовании, начиная с учебников, которые каждый раз переписывают, обновленное образование сейчас пытаются везде ввести. Студенты из сельских школ лучше знают, какие там условия и как там внедрить обновленную систему образования, которая используется в НИШ. От студентов мы должны слушать проблемы, потому что, когда мы говорим правительству, нас не слышат. Говоря о трехъязычии, пока Елбасы не раскритиковал бывшего министра Сагадиева, проблема была. Порядка 79 млрд тенге ушло на обучение преподавателей английскому языку, - говорит мажилисмен Кенес Абсатиров. На это депутат Чирков добавил, что после пленарных заседаний многие избранники народа обратились в правительство с запросами в которых поднимали вопросы качества обучения в школах, и говорили о необходимости подготовки преподавателей, которые сначала должны научиться хорошо владеть английским языком и уже потом идти в школу, а не наоборот. - Недавно принято решение, что деньги, которые выделялись на эти курсы, будут отдаваться в педагогические вузы, где преподаватели, студенты будут углубленно изучать английский, чтобы потом преподавание в школах шло на высоком уровне, - добавил Михаил Чирков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.