Смелость, активность, работоспособность и конкурентоспособность молодых казахстанцев. Именно от этих качеств напрямую зависит прогрессивное будущее нашего государства, говорили на встрече с учащимися аграрного университета. А для более успешного их продвижения старшие коллеги рассказали о своих историях успеха. Сюда рассказать о своих достижениях и трудовом пути приехал депутат мажилиса парламента республики Геннадий Шиповских. Стоит отметить, что с молодежью он говорил исключительно на государственном языке. Беседа продлилась более 2 часов. Студентов интересовало все. От его детства и студенческой поры, до трудностей и успехов на ныне занимаемой должности. - Я также, как и многие молодые люди нашего поколения учился в школе, где не хватало учебников, в семье мы донашивали друг за другом одежду, то есть, у нас не было таких возможностей, как сейчас вам предоставлено абсолютно все. И тем не менее мы стремились сами получать знания, стремились к лучшему, у нас были чистые помыслы и искренние чувства, - рассказывает депутат мажилиса парламента РК Геннадий Шиповских. Гость также рассказал молодежи области о законотворческой деятельности мажилиса, о новых проектах и в целом, о новостях в республике. К примеру, в рамках проекта «Жас маман» у молодежи появятся дополнительные шансы проявить свой потенциал. У нас нет проблемы трудоустройства. Есть проблема в выборе. Молодые специалисты не хотят выбирать рабочие профессии. В то время как именно они сейчас хорошо оплачиваются, а также постепенно будет повышаться престиж и статус рабочего, - говорил спикер. Например, уже сейчас зарплата обычного комбайнера намного выше чем у среднего офисного работника. Мажилисмен поделился новостями в плане доступного жилья, о возможностях в получении образования и открытия бизнеса. - Такие встречи действительно сближают нас и представителей старшего поколения. Он рассказал о своем детстве, молодости и трудовых успехах. На таких примерах хочется расти и нам. Я узнала, что моя профессия — ветеринар будет востребована и сейчас приложу больше усилий, чтобы быть конкурентоспособной, - говорит после встречи студентка 2-го курса ЗКАТУ им. Жангир хана Аида Абугалиева. Рабочие встречи мажилисменов продолжились и в других вузах и трудовых коллективах области.