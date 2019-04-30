По данным РГП "Казгидромет", 1 мая в Уральске ожидается малооблачная погода. Днем столбики термометров покажут 17 градусов тепла, ночью +2. В Атырау дождь с грозой. Днем +18, ночью 6 градусов выше нуля. Переменная облачность и 15 градусов тепла днем ожидается в Актобе. Ночью 2 градуса ниже нуля. В Актау переменная облачность. Днем +20, ночью +12. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.