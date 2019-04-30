Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что 29 апреля в дежурную часть Теректинского района поступило сообщение о том, что житель Теректинского района в степи вблизи п.Новопавловка обнаружил предмет, похожий на снаряд. - По прибытию на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что обнаруженное является фрагментом артиллерийского снаряда без головного взрывателя. Длина снаряда составила 250 мм, диаметр 70 мм. Данный снаряд был уничтожен с сохранением всех мер безопасности сотрудниками спецподразделения, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.