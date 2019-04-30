Автомашина "Фольксваген" врезалась в инкассаторскую машину. По словам водителя, он ехал по улице Мухита в сторону проспекта Евразия. - Напротив ехали инкассаторы и резко повернули налево. Столкновения я не смог избежать, - рассказал водитель автомашины "Фольксваген". На месте работают сотрудники полиции. Другие подробности ДТП выясняются.