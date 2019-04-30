Видео с оживающей тату ужасающего клоуна набирает бешеную популярность в Сети. Его уже увидели больше 12 млн.Группа тату-мастеров Германии набили заказчику портрет ужасающего клоуна на всей спине. Благодаря движениям мышц картинка оживает, и портрет становится еще пугающим и в тоже время притягательным. Владелец шедевра провел в салоне 20 часов в сумме. xB7MvIhdEw4