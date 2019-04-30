Сегодня, 30 апреля, в аэропорту Уральска встретили финалиста престижного проекта "Голос. Дети" Ержана  Максима, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 30 апреля, в международном аэропорту родственники, друзья, одноклассники и просто рядовые граждане встречали Ержана Максима. Самолет с восходящей звездой приземлился в 19.30, однако уральцы начали собираться в здании терминала задолго до назначенного времени. – Мы пришли встретить нашего друга и поздравить его с таким успехом. Для нас он победитель, - отметили одноклассники Ержана. Как рассказал сам Ержан Максим, в ближайшее время он вместе с родителями планирует переехать в столицу. – Участвовать в проекте мне очень понравилось. Считаю, что он прошел справедливо и в какой-то степени даже рад, что занял второе место. Ведь если бы я стал победителем, то все бы меня поздравили и забыли бы про меня. Сейчас все, наоборот, меня поддерживают. Я очень соскучился по Уральску, по папе и по сестрам. Я выражаю огромную благодарность всем, кто поддерживал меня, болел за меня. Я получил колоссальный опыт благодаря этому проекту. Теперь буду принимать участие в концертах и в других конкурсах. В данный момент меня приглашают на учебу в Англию и Италию. Но я хочу в ближайшее время переехать в Нур-Султан, - рассказал финалист проекта. По словам мамы мальчика Гульмиры Алибек, решение о переезде будет приниматься на семейном совете. – Вчера во время встречи с министром нам предложили обучение в престижной школе в Нур-Султане. Решение будем принимать всей семьей. Ержану нужно развиваться, учиться и идти вперед. Конкурс "Голос. Дети" стал для него трамплином, и мы ни в коем случае не расстраиваемся, что заняли второе место. Мы очень рады, что российский народ заступился за нас, поддержал. После объявления итогов очень много звезд российской эстрады подходили к Ержану и говорили слова поддержки, - заявила Гульмира Алибек. Напомним, житель Уральска Ержан Максим сталфиналистом престижного конкурса "Голос. Дети" в Москве. По итогам голосования 10-летняя Микелла Абрамова победила в финале 6 сезона музыкального проекта "Голос. Дети", который прошел в прямом эфире на Первом канале. Микелла - дочь известной российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Ержан Максим занял второе место. Генеральному директору канала Арману Давлетьярову очень понравился казахстанец Ержан Максим, поэтому он позвал финалиста проекта "Голос. Дети" на церемонию Премии МУЗ-ТВ 2019 в Москву. Алла Пугачева вручила казахстанцу именную"Золотую звезду". sA5gVV_ygyc  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА