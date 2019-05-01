Фото из архива "МГ" За консультациями в общественное объединение "Юристы – за справедливые выборы" могут обращаться и избиратели, и кандидаты. – В республиканское общественное объединение (РОО) "Юристы – за справедливые выборы" входит примерно три тысячи человек, значительная часть из них молодёжь. Молодые юристы, которые хотят себя проявить, будут участвовать в этом процессе. Мы даём разъяснения по самому процессу выборов, а также объясняем, как обжаловать незаконные действия в этом плане, – сказал Серик Акылбай. Он сообщил, что обращаться за юридической помощью в организацию могут и избиратели, и кандидаты в президенты. – К нам может обратиться любой гражданин, который считает, что что-то непонятно в этих выборах, если кто-то с чем-то не согласен мы даём консультацию. Могут к нам обращаться и кандидаты, – подчеркнул Серик Акылбай. Доктор юридических наук Марат Сарсембаев, в свою очередь, подчеркнул, что пока юристы не усмотрели нарушений в действиях ЦИК. – Как мы могли убедиться, все кандидаты разноплановые. Среди них есть и женщина. Все это говорит о том, что Центризбирком подошёл к выборам объективно и беспристрастно. Начало хорошее сделано и нарушений мы не видим, – сказал он. Республиканское общественное объединение "Юристы – за справедливые выборы" создали специально для мониторинга легитимности предвыборного процесса. Ранее член РОО, доктор юридических наук Сауле Амандыкова заявила, что объединение юристов тоже могло бы выдвинуть своего кандидата в президенты, но не стало делать этого, так как видит свою задачу в другом. – У нас миссия другая – это наблюдение, прежде всего, помощь в организации проведения выборов. Задача юристов – проследить за тем, чтобы выборы прошли справедливо, открыто, в соответствии с законами Казахстана, – цитирует Сауле Амандыкову "Sputnik-Казахстан". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.