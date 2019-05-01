В Уральске пол балкона на втором этаже обрушился вместе с жильцами. Стр. 30 Расписание и таблица времени поста на месяц Рамазан для Уральска на странице 3. Семья таскает мусор в квартиру и "разводит" тараканов. Стр. 31 Если до конца мая АО "Жайыктеплоэнерго" не рассчитается с долгом почти в 900 млн тенге, то предприятие отключат от газоснабжения. Стр. 30 Замакима района ЗКО ездил в баню на служебной машине в выходной день. Стр. 6 Какие преступления раскрывают служебные собаки в Уральске. Стр. 8-9 Главную причину ожирения назвали ученые. Стр. 17  10 простых рецептов вкусных весенних салатов. Стр. 25 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.