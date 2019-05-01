Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акима Уральска сообщили, чтобы узнать, к какому участку вы относитесь и где вам голосовать и получить дополнительную информацию по внеочередным выборам президента Республики Казахстан, нужно позвонить по номеру 50-02-55. Нужно отметить, что для получения всей информации нужно лишь продиктовать оператору свой ИИН. Call-центр работает ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 18.00. Напомним, выборы президента Республики Казахстан пройдут 9 июня. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.