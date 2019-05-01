Выяснилось, что арендатор и пекарь общепита были носителями золотистого стафилококка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным санврачей, это и стало источником отравления. Кроме того, в пробах домашней лапши с курицей и в сыром мясе птицы была обнаружена кишечная палочка. Теперь санврачи подали на арендатора общепита в суд. Также они требуют привлечь к ответственности директора школы за допущение к работе предпринимателя без разрешительного документа. - Из отобранных 30 смывов в шести выявлена кишечная палочка и в двух золотистый стафилококк. Из восьми обследованных сотрудников столовой на дизгруппу и на носительство стафилококковой инфекции у двоих высеян золотистый стафилококк, что явилось источником инфекции, - прокомментировала заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Гульбану Даулетова. Напомним, в Актобе отравились 20 учащихся и учителя английского языка школы №9. У них была обнаружена острая кишечная инфекция. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Рената ГАРДИЕВА