Чтобы сделать мясо более мягким, необходимо приготовить маринад из красного вина, винного уксуса, чеснока, специй и розмарина. Стейки в винном маринаде Мякоть говядины 500 гр. Красное вино ½ ст. Винный уксус 2 ст.л. Черный перец горошком 1 ст.л. Лавровый лист 4 шт Свежий розмарин 2 веточки Чеснок 4 зуб. Оливковое масло ½ ст. Соль по вкусу Горошинки перца и лавровый лист обжарить на сухой сковороде, на сильном огне 2-3 минуты, до появления аромата. Специи выложить в кастрюлю, добавить вино, уксус, измельченный чеснок. Розмарин, оливковое масло. Все смешать. Мясо помыть, удалить все пленки и жилы, уложить в кастрюлю, полить маринадом сверху, накрыть и убрать в холод от 12 -24ч, периодически переворачивая. Промаринованное мясо нарезать стейками толщиной 1,5 см, посолить, посыпать горошком перца, маринад прокипятить и слить в чашку. На разогретую сковороду – гриль выложить стейки, обжарить на сильном огне по 2 минуты с каждой стороны до образования корочки. Затем огонь уменьшить до среднего и продолжать обжарку по 7-8 минут с каждой стороны, периодически смазывая мясо маринадом, с помощью кисточки и слегка придавливая его лопаткой для выделения сока. Время жарки должно занять не более 20 минут, чтобы не пересушить говядину. Выключить огонь и дать мясу отдохнуть минут 7. 