Сегодня, 1 мая, в Уральске на главном проспекте города отметили День единства народа Казахстана. В праздничном шествии приняли участие около 200 организаций и тысячи горожан. Праздник инициирован с целью сохранения единства народа и сплочения более 130 этносов, проживающих в нашей стране.Начало мероприятия было назначено на 9.30. Однако начавшиеся под звуки домбры праздничные выступления зазывали всех людей уже задолго до назначенного времени.Участники первомайского шествия традиционно оделись в яркие костюмы и держали в руках воздушные шары, флажки и транспаранты.Первую колонну в составе областного акимата возглавил глава региона Алтай Кульгинов. Компанию ему составили представители Ассамблеи народа Казахстана в ярких национальных костюмах.В праздничном шествии приняли участие около 50 тысяч представителей различных областных управлений, государственных ведомств и предприятий.Представители культуры устроили на площади целое костюмированное представление. Актеры в образе поэтов и писателей, настоящие гончие собаки, артисты с музыкальными инструментами, автомашины, украшенные яркими шарами и лозунгами - несомненно украсили праздничное шествие.В качестве гостей были приглашены ветераны и почетные жители города.Здесь даже можно было увидеть настоящих роботов, которые держали в руках флаг страны.Как рассказала жительница Уральска Айымгул Султанова, на праздничное шествие она пришла вместе с детьми. – Мы живем в многонациональной стране. Над нашими головами чистое безоблачное небо, нет ни войн, ни разногласий. Дети наши растут в любви и гармонии. Я специально привела сюда своих детей, чтобы они своими глазами увидели эту красоту. Праздник организован на высоком уровне, да и погода сегодня нас радует. Поздравляю всех казахстанцев с этим замечательным праздником! - отметила женщина.После окончания шествия праздник продолжился концертом, в котором приняли участие певцы и танцевальные коллективы. Алтай Кульгинов поздравил западноказахстанцев с Днем единства народа Казахстана и отметил, что именно мир и согласия являются гарантом нашей независимости. – Поздравляю вас с этим замечательным праздником! Этот день объединяет весь многонациональный Казахстан и является поистине народным праздником. Благодаря дружбе, единству и согласию нашего народа мы добились высоких результатов в становлении независимого государства. В нашей области в мире и согласии живут и трудятся представители более 90 этносов, действуют 53 этнокультурных объединений. Каждой семье желаю счастья и благополучия! Мы за сильный Казахстан!- отметил глава региона.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.