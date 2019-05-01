Нехитрые домашние процедуры станут отличной профилактикой заболевания и облегчат воспалительный процесс. Ешьте больше свежий овощей, фруктов, морепродуктов, холодец, куриные хрящи, желток и скорлупу, кисломолочные продукты с бифидобактериями. Пейте чай из лаврового листа – 1 ч.л. на стакан. Ванны Температура воды должна быть 39-40 градусов. В ванну добавляйте несколько капель елового масла и подержите стопы и кисти рук 30 минут. Или 100 гр. сушеного шалфея залить 3 литрами кипятка и оставить на 3 часа. Процедить и добавить в ванну. Прекрасно понижает давление. Компресс Эффект лечения в прогревании больных мест. Смешайте по 1 ст.л. горчицы, соли, меда, соды, нанесите на марлевую салфетку, приложите к больному месту, сверху накройте целлофаном и утеплите так, чтобы суставы прогрелись, не менее 30 минут.