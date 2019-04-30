Ежегодно по закону подлости как только отключают отопление в многоэтажных домах Уральска, тут же холодает. Но АО "Жайыктеплоэнерго" неумолимо - отопительный сезон не продлевает, особенно после того, как с конца марта горожане просят отключить тепло, чтобы не отапливать улицу. (function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s);if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://embed.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','playbuzz-sdk'));  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  