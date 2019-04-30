Об этом рассказал председатель областной избирательной комиссии Гайса Капаков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
19 марта Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия президента
Казахстана. Глава государства обратился к народу с экранов телевизора. По его словам, это было не простым решением. Временно исполнять обязанности президента РК был назначен Касым-Жомарт Токаев
.
20 марта Касым-Жомарт Токаев принес присягу
на совместном заседании палат Парламента Казахстана в здании Мажилиса.
Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.
Однако, 9 апреля Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам и объявил о назначении досрочных выборов
.
Токаев добавил, что Казахстан – демократическое государство. И президент будет избран согласно воле народа.
Стоит отметить, что внеочередные выборы президента Казахстана в нашей стране пройдут уже в третий раз. Ранее они проводились 3 апреля 2011 года и 26 апреля 2015 года.
О том, как идет подготовка к внеочередным выборам рассказал председатель областной избирательной комиссии.
- Избирательную комиссию формируют местные маслихаты. В их задачи входит то, что за два месяца они должны опубликовать в средствах массовой информации объявления о том, что формируется избирательная комиссия. После чего в течение этого времени поступают предложения от всех политических партий и организаций о кандидатах в члены избирательной комиссии. После этого на сессии тайным голосованием избираются члены комиссии. Кто набирает большее количество голосов, соответственно, и становится членом избирательной комиссии, - пояснил Гайса Капаков.
К слову, когда члены избирательной комиссии избраны, они сами между собой распределяют обязанности, кто из них будет секретарем, а кто заместителем. Таким образом формируются районные, областные, городские и участковые комиссии.
Гайса Капаков отметил, что исполнительная власть в этих вопросах никакого участия не принимает.
- Сейчас все члены комиссии проходят обучение и будут получать сертификаты, также проходят соответствующее тестирование в академии госслужбы. В составе может быть абсолютно любой человек. Запрета в законе нет. Единственное - в комиссии не могут быть депутаты и сотрудники правоохранительных органов, - дополнил председатель избиркома по ЗКО.
Между тем, избирательная комиссия в нашей области была сформирована в январе этого года.
- То есть согласно закону, она избирается на каждые 5 лет, в этом году срок действия предыдущей комиссии закончился, теперь она переизбрана. По ЗКО было выдвинуто 3319 членов комиссии, из них участковая комиссия - 3221 человек, районные и городские – 91 участник, областная – 7 человек, - рассказал Гайса Капаков.
После объявления дня выборов, в тот же день прошло заседание центральной избирательной комиссии, где был утвержден календарный план.
- Согласно календарному плану до 28 апреля проходило выдвижение кандидатов, - рассказал Капаков.- Каждый кандидат должен собрать 118 тысяч голосов по всему Казахстану. До этого он должен прийти в избирком и представить своих доверенных лиц, потом мы уже выдаем удостоверение доверенным лицам того или иного кандидата. Далее доверенное лицо собирает подписи в поддержку своего кандидата. Каждая подпись проверяется на подлинность. Районная комиссия принимает решение правильно ли подписаны листы, после этого данные поступают в областную комиссию. А областная уже делает протокол и отправляет в центральный избирком. После этого идет регистрация кандидата в президенты РК. Они создают свои штабы, организуют фонды и начиная с 11 мая начинается агитационная компания.
Гайса Капаков отметил, что они как избирательная комиссия в это время готовят свои избирательные участки. Всего по области их насчитывается 533.
- Акиматы готовят списки избирателей. Они должны подготовить их не позднее 20 мая и предоставить избирательным комиссиям. Мы со своими волонтерами ходим по домам, раздаем пригласительные билеты на выборы и сверяем, есть ли в списках данный гражданин. Потом эти списки вывешиваем в каждом избирательном участке и просим избирателя заранее прийти и свериться в правильности данных, - пояснил председатель областной избирательной комиссии. - С 20 мая по 9 июня мы знакомим избирателей со своими избирательными участками. Начиная с 6 июня будет организована поставка избирательных бюллетеней. Открытие избирательного участка начнется 9 июня с 6.00 по местному времени. С 7.00 начнется тайное голосование, которое продлится до 20.00. Каждый будет голосовать за кандидата, которого считает достойным.
Между тем, планируется, что на избирательных участках будут присутствовать наблюдатели от политических партий, наблюдатели аккредитованных иностранных государств, представители ОБСЕ и других международных структур.
- В этом году особенность выборов в том, что максимально будут созданы условия для инвалидов. В каждом избирательном участке будут сделаны пандусы, для глухонемых будут представлены сурдопереводчики, для слепых - помощники. Для слабовидящих будут предоставлены лупы. Голосование будет доступно для всех, - заявил Гайса Капаков.
