В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что задержанный совершил ряд квартирных краж с февраля по март этого года. Путем отжима пластиковых окон проникал в квартиры, расположенные на первых этажах. Все деяния совершал в будние дни в светлое время суток и в основном орудовал в 12 микрорайоне. - Сотрудниками управления криминальной полиции ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях противодействия кражам чужого имущества был установлен и задержан 38-летний горожанин. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор г.Актобе. Проводится досудебное расследование, доказана причастность к совершению семи квартирных краж. Часть вещественных докозательств изъята, - рассказали в пресс-службе полиции.