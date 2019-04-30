Ержан Максим рассказал о своем участии в проекте «Голос. Дети» в России, передает МИА «Казинформ». Юный исполнитель на пресс-конференции в Нур-Султане отметил, что очень рад своему достижению. На вопрос касательно справедливости результатов голосования он ответил, что нисколько не обижается и даже видит в этом свои положительные результаты. «Нет, я не обижаюсь на то, что не занял первое место. С другой стороны хорошо, что я не занял первое место. Потому что, если бы я занял первое место, меня бы поздравили и забыли. А теперь увеличилось количество моих подписчиков в социальных сетях», - сказал Ержан Максим, отвечая на вопросы журналистов. Мама же юного певца Гульмира Алибек этот вопрос прокомментировала коротко: «Я думаю, что на этот вопрос уж отвечает народ». Отметим, что результаты финального тура проекта вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Причем свое недовольство результатами высказали и известные звезды российского шоу-бизнеса, в числе которых и Максим Галкин. Ранее сообщалось, что Алла Пугачева вручила именную «Золотую звезду» 11-летнему казахстанцу Ержану Максиму - финалисту шестого сезона проекта «Голос. Дети» в России. На встречу Алла Пугачева пригласила четырех финалистов - Максима Ержана, Роберта Багратяна, Нино Чеснер и Анастасию Иванову. Видео со встречи размещено в Instagram одной из наставниц проекта Светланы Лободы, которая поблагодарила Аллу Пугачеву за поддержку детей. Награда «Золотая звезда Аллы Пугачевой» - ежегодная премия, учреждённая певицей в 2005 году, вручается как молодым талантливым исполнителям, так и признанным музыкантам. Напомним, житель Уральска Ержан Максим сталфиналистом престижного конкурса "Голос. Дети" в Москве. По итогам голосования 10- летняя  Микелла Абрамова победила в финале 6 сезона музыкального проекта "Голос. Дети", прошедшего вчера вечером в прямом эфире "Первый канал". Микелла - дочь известной российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Ержан Максим занялвторое место. Генеральному директору канала Арману Давлетьярову очень понравился казахстанец Ержан Максим, поэтому он позвал финалиста проекта "Голос. Дети" на церемонию Премии МУЗ-ТВ2019 в Москву. Алла Пугачева вручила казахстанцу именную"Золотую звезду".   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.