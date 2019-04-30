Баранина на косточке 8 кусочков Оливковое масло 50 мл Виноградный уксус 50 мл Аджика – на кончике ножа Тархун – 1 веточка соль перец по вкусу Мясо промыть, промокнуть. Смешать масло, уксус, аджику и специи, залить баранину. Мариновать около часа, не забывая переворачивать каждые 10 минут, чтобы все равномерно пропиталось.Нагреть гриль, выложить на него мясо. Подойдет и электрогриль, и сковорода гриль, поставленная на сильный огонь, и даже решетка для мангала. Обжаривать по 5 минут с каждой стороны.