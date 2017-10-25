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Социум

1500 орындық концерт залы бар мәдениет сарайы салынбақ

Облыс әкімінің орынбасары Игорь Стексовтың төрағалығымен өткен жұмыс тобының кеңесінде қаланың бас жоспарына қатысты мәселелер кеңінен талқыланды. Бүгінде Орал шаһары екі бағытта кеңейуде. Зашаған кентін игеру аяқтала келді, ендігі міндет қаланың солтүстік-шығыс аумағын дамыту. Мұнда көпқабатты 27 үй салынбақ. Тиісінше халық саны артып, шағынауданда оқу-тәрбие орындарын салу міндеті туындайды. Ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын 450 орындық мектеп пен 350 орынға лайықталған балабақша КПО б.в. компаниясының қаржысына тұрғызылады. Қазір құрылыс жүретін жер анықталып, жобалық-сметалық құжаттама әзі
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1500 орындық концерт залы бар мәдениет сарайы салынбақ
Облыс әкімінің орынбасары Игорь Стексовтың төрағалығымен өткен жұмыс тобының кеңесінде қаланың бас жоспарына қатысты мәселелер кеңінен талқыланды. Бүгінде Орал шаһары екі бағытта кеңейуде.
Зашаған кентін игеру аяқтала келді, ендігі міндет қаланың солтүстік-шығыс аумағын дамыту. Мұнда көпқабатты 27 үй салынбақ. Тиісінше халық саны артып, шағынауданда оқу-тәрбие орындарын салу міндеті туындайды. Ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын 450 орындық мектеп пен 350 орынға лайықталған балабақша КПО б.в. компаниясының қаржысына тұрғызылады. Қазір құрылыс жүретін жер анықталып, жобалық-сметалық құжаттама әзірленуде. Ал, Қадыр Мырза әли орталығының артында, жаңа алаңға жапсаралас көпфункционалды мәдениет сарайы пайда болмақ. Онда өңірдегі ең үлкен концерт залы орналаспақ. Жобаның құны 4 млрд   теңге. - Орал қаласы әкімінің орынбасары Алтынбек Қайсағалиевтің айтуынша, ннысан құрылысы 2019 жылы аяқталады. Мәдениет сарайын салу, мәдениет саласы қызметкерлері мен өнер сүйер қауымының сұранысы негізінде іске асып отыр. Келешекте алып сарайда өңірдегі мәдени-көпшілік шараларды өткізу көзделіп отыр. Оның ішінде 1500 орындық концерттік зал қарастырылған. Қазір қаладағы «Депо» жол өткелі жаңғыртылуда. Нысанды келер жазда пайдалануға беру жоспарланған. Осыдан кейін жер қойнауын пайдаланушы компания есебінен «Омега» көпірін күрделі жөндеу қолға алынады. Жол жөндеуде, әлеуметтік нысандар орналасқан көшелерді жаңартуға мән беріледі. Мәселен № 16 мектеп аумағындағы жылдап жөнделмеген Чуйков және Гастелло көшелерінде асфальттің түгі қалмапты. Келер жылы мұнда жол құрылысы басталады. Сондай ақ Темір Масин және ішінара Неусыпов көшелері жөнделетін болады. Мұның өзі Шаған жағалауы көшесіне түскен жүктемені азайтуға мүмкіндік береді. - Орталық базар аумағындағы Досмұхамедов, Кердері, Ахмеров көшелер жөнделеді. Олардың жағдайы қазір мәз емес. Жүріп-тұрудың өзі мұң. Одан әрі Штыба және Гастелло көшелерінің аралығындағы Көкшетау көшесін ретке келтіреміз. Ұзындығы 1 км. 800 метр. Аталған жолдың бойында екі мектеп орналасқан. Шолохов пен Профсюзная көшелерінің аралығындағы Штыба көшесі де жаңғыртылады. Бұл көше 4-ші мектепке апарады дейді, - Орал қаласы әкімінің орынбасары Рүстем Закарин. Көшелерді орта және күрделі жөндеуде түгелдей дерлік жергілікті құрылыс материалдары пайдаланылады. Аталған жобаларды жүзеге асыру келер жылы басталмақ. - Аталған жобаларды таңдай отырып, келер жылдың бюджетін тиянақты пайдалану міндетін мойнымызға аламыз. Кейбір жобалардың екінші жылға ауысуы да ықтимал. Мәселен көпфункционалды мәдениет сарайы және жол өткелі. Аталған жобалар қала үшін маңызы зор. Сондықтан жоспарға енетін болады деді, - кеңеске төрағалық еткен облыс әкімінің орынбасары Игорь Стексов. Отырыста сондай ақ КПО б.в. команиясы қаржыландыратын 10 әлеуметтік-инфрақұрылымдық жоба да қаралды. Олардың жалпы сомасы 30 млн. АҚШ долларын құрайды. Арман КУРМАНАЛИЕВ
 

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