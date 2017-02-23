Иллюстративное фото http://www.liveinternet.ru Об этом стало известно сегодня в ходе совещания по вопросам сохранения древнего городища Сарайшык под председательством министра культуры и спорта Арыстанбека МУХАМЕДИУЛЫ. В настоящее время уникальный исторический памятник – руины средневекового города Сарайшык в Атырауской области находятся на грани исчезновения. Дело в том, что территория городища, которое было некогда столицей Золотой Орды и Казахского ханства, ежегодно размывается водами реки Урал. Еще в советское время русло Урала изменило свое течение, и река уже смыла более 200 метров территории городища. По словам участников совещания - историков, археологов и краеведов, в городище похоронены четыре золотоордынских и три казахских хана, в том числе Касым хан, при котором государство казахов численностью в миллион человек в 1500-х годах достигло своего могущества в Средней Азии. Кроме того, Сарайшык являлся крупнейшим центром караванных путей из Востока в Европу. В свое время городище славилось прекрасными дворцами и гостиницами, построенными для приезжих купцов. В домах людей того времени были обнаружены водопровод и канализация. В 1580 году Иван Грозный с помощью казаков разгромил город до основания. Отметим, что проектно-сметная документация берегоукрепительных работ в древнем городище Сарайшык была разработана еще в 2016 году. Сами работы по сохранению памятника планируется начать уже в этом году. На эти цели из местного бюджета выделено свыше 1,6 млрд тенге .