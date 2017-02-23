Галина БОШЕНЯТОВА сейчас проходит медицинскую комиссию на вменяемость, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Галина БОШЕНЯТОВА Галина БОШЕНЯТОВА По словам Галины БОШЕНЯТОВОЙ, она ежедневно навещает 4-летнего сына в центре адаптации. - Когда я прихожу в ЦАН, Богдан тянет ко мне ручки, целует меня. Я очень виновата перед ним, и я это осознаю. Сейчас единственное, что я хочу - это забрать сыночка домой, - плача рассказывает женщина. - Я прохожу комиссию в больнице. Уже прошла психолога и психиатра, они сказали, что у меня все в порядке. Мне осталось пройти только невропатолога, к нему я пойду завтра утром. Также женщина рассказала, что в тот злополучный день она поругалась с сестрой и решила убить сына, а потом себя. - Я взяла сына и в отчаянии ушла из дома. Посчитала, что я для всех обуза и мой ребенок тоже. Сейчас я все осознаю и очень сожалею о случившемся. После того, как я порезала сына, повезла его в больницу. Богдан неделю лежал в больнице, а я два раза в день приходила к нему, но из-за того, что там был карантин, сына не видела, - пояснила мама. - Потом его перевели в ЦАН. По словам Галины БОШЕНЯТОВОЙ, в полиции она свою вину признала и раскаялась. Именно поэтому уголовное дело в отношении нее не завели. Сейчас юристы помогают женщине оформить все документы, чтобы забрать Богдана домой. Галина БОШЕНЯТОВА имеет инвалидность третьей группы - у нее эпилепсия. Приступы случаются 3-4 раза в день. На пенсию по инвалидности в 25 тысяч тенге они и выживают с сыном. Напомним, 12 февраля в детскую областную больницу поступил 4-летний мальчик с колото-резаной раной грудной клетки. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ"