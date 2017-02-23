Что могут знать или прогнозировать о вас Google и Facebook? • Где вы находитесь сейчас, и где находились перед этим, ваш распорядок дня. • Что и где вам предстоит делать. • В каких мероприятиях вы участвуете или собираетесь участвовать, или где бывают ваши друзья. • Где вы живете, и где родились. • Когда и с кем вы развелись, и кто ваш нынешний спутник жизни. • Какие у вас предпочтения. • Ваше прошлое и настоящее место работы. • Кто является членом вашей семьи. • Праздничные даты. • Религия. • В какие группы вы входите. • Ваши политические воззрения. • Любимые музыкальные группы, фильмы, сериалы, блюда, хобби и книги. • Ваши приватные сообщения. • Сайты и видео, которые вы смотрите. • Ваше настроение. • Круг ваших друзей, настоящих или бывших. • Реквизиты кредитной карты. • IP-адрес.Самое важное – обеспечить надежность пароля от электронной почты, поскольку это не только хранилище вашей персональной переписки, но и ворота для других паролей и аккаунтов. Устанавливайте сложный пароль с использованием букв, цифр, прописных символов, и не дублируйте его при регистрации на других ресурсах. Регулярная смена паролей – это одно из важнейших условий безопасности в сети. Даже при работе дома, нужно соблюдать определённые правила: например, закрывать сессии и выходить из аккаунтов. - Одно из основных условий безопасности – продумывать последствия своих действий в сети. Например, фотографиями с отдыха разумнее поделиться после его окончания, иначе вы сами же сообщаете всем вокруг, что вас нет дома. Это может стать приманкой для воров. Проверяйте, верный ли адресат указан перед отправкой сообщений – так вы сможете избежать ситуации, когда ваша личная информация или фото окажутся не в тех руках. И, конечно, не стоит кликать на все подряд ссылки, которые вы получаете в сообщениях даже от доверенных лиц – всегда переспрашивайте отправителя, что за информация по ссылке, и действительно ли он ее вам отправлял. Ведь зачастую пользователи даже не могут сразу понять, что их аккаунт взломан и используется спамерами, - пояснил Олжас Бибанов. На правах рекламы.
