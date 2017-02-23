23 февраля ТОО "Батыс су арнасы" меняет трубы пожарного гидранта на перекрестке улиц Самарская - Тукая.

- В связи с этими работами произойдет отключение воды по адресам: Самарская – Г.Тукая, К.Аманжолова – Н.Савичева, Жунисова, также в жилых домах благоустроенного сектора: ул.К.Аманжолова д.40,49,49/1,54, ул.Н.Савичева д.43/2,43/1,43, и частного сектора по ул.Г.Тукая, Ескалиева, Жунисова, Самарская, Х.Чурина, Курмангазы. Будет приостановлено водоснабжение в здании госпиталя УВД, - сообщили в ТОО "Батыс су арнасы".

Ориентировочное время проведения работ – с 14:00 до 18:00 часов.

Кристина КОБИНА

Иллюстративное фото из архива "МГ"