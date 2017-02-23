3QWy8eRX68w Как рассказал пострадавший пассажир автомобиля "Фольскваген Венто" Жаслан, ДТП произошло внезапно. - Мы ехали в сторону Жымпиты. Я находился справа от водителя, оба мы были пристегнуты ремнями безопасности. Еще один друг спал сзади на пассажирском сидении. Из-за тумана была плохая видимость на дороге. Мы заметили, что машина ДПС начинает выезжать на встречную полосу, как бы объезжая кочку. Мой друг-водитель начал сворачивать, пытаясь как-то избежать столкновения. Но все же столкновение произошло, лоб в лоб. Как рассказал Жаслан, у них не сработали подушки безопасности из-за того, что автомобиль старый. - Сразу после ДТП я услышал, как водитель зовет на помощь. С трудом смог вылезти из разбитой машины. А у водителя были многочисленные переломы, его забрали на карете скорой помощи, - сказал Жаслан. Пострадавшим сделали необходимые перевязки в травмпункте областной клинической больницы. А водителя "Фольскваген Венто" направили в многопрофильную больницу, ему предстоят операции. - Мне наложили швы на лице и сказали, что я могу идти домой. Но от боли просто невозможно даже встать с коляски, вот сидим в коридоре с другом. Врачи сказали, что госпитализировать нас не будут. А сотрудники полиции находятся не в коридоре, а лежат на кушетках в кабинете,- рассказал Жаслан. Пострадавшие сотрудники полиции комментировать ДТП отказались.